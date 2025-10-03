ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ; ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମତାମତ ଦିଅ, ନହଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ..

ହମାସକୁ ଡରାଇଲେଣି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

By Shantilata Rout
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହମାସ ଆତଙ୍କୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହମାସ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିଆ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ତେବେ ହମାସ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ସମର୍ଥନ କରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ନଥିବାରୁ ଏନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ , ହମାସ ସଂଗଠନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି କି ,” ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ମତାମତ ଦିଅ । ନଚେତ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ । ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଡା ନିଶ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ” ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହମାସ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିଆ ମିଳିନାହିଁ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ…

ଆମେରିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଭାରତର ଅଭିଶାପ,…

ହମାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ: ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥାଏ ।ଏହି ସମୟ ରେ ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ହଠାତ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକ୍ରଣଣ କରିଥିଲା ।ଏପରିକି ହମାସ ଅତଙ୍କୀ ଇସ୍ରାଏଲର ୨୫୧ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇଥିଲା ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଅନେକ ଥର ତାଗିଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିନଥିଲା, ଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସକୁ ଆଟାକ କରିଥିଲା । ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ଗାଜା ଦେଶରେ ରହୁଥିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକ ଲଗାତାର ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ଆଉ ଏଥିରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ…

ଆମେରିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଭାରତର ଅଭିଶାପ,…

କଫ୍ ସିରଫ ଖାଇ ୧୧ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ…

ତୀବ୍ର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା…

1 of 4,942