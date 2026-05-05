‘ମନେରଖିଥା ପୁରା ଉଡେଇଦେବି’…ଇରାନଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ; କହିଲେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଥା ଭୁଲି ଯାଆ….

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି....

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ “ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପୋଛି ଦିଆଯିବ”।

ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ କରେ।

ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ନୁହେଁ।

ସେ ଆମେରିକାର ‘ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍’ ମିଶନକୁ “ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଡ୍ଲକ୍” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜାହାଜ ସମେତ ଅନେକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସାତଟି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି।

ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଏହାକୁ ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି, ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ତୈଳ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

