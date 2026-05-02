ସାମ୍ୱାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଗି ପାଚି ନିଆଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ – “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିବି”…
ସାମ୍ୱାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କାହିଁକି ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତାର ସମାଧାନ ହେବ କ’ଣ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇରାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ।
ଯେତେବେଳେ ୱାଶିଂଟନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ କି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, “ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କାହିଁକି କହିବି?” ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସେଠାରେ ହଁ ଛାଡିଦେଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଇରାନର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଭାଜନ ରହିଛି, ଯାହା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧା ଦେଉଛି।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବ ରହିଛି; କେତେକ ସମୟରେ, ପ୍ରଗତି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ନୂଐ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆଲୋଚନାର ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି।
ଆଗକୁ କ’ଣ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି:
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପାଖରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି: ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
ହେଲେ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ରାସ୍ତା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସିଧାସଳଖ, ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏପରି ଦାବି କରୁଛି ଯାହା ସହିତ ସେ ସହମତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ, ସେ ସେହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନାହାଁନ୍ତି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି:
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିଜର କବଜା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ଜଳପଥ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକା ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ ୩,୩୭୫ ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଲେବାନନରେ ୨,୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହା ସହିତ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ୨୪ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଲେବାନନରେ ୧୩ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସହିତ ୧୭ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।