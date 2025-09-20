ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘H-1B ଭିସା ବୋମା’: “୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଫେରିଆସ, ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯାହନି” ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ମେଟା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘H-1B ଭିସା ବୋମା’: “୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଫେରିଆସ, ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯାହନି” ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ମେଟା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଠୋର ନୂତନ ଭିସା ନିୟମ ପରେ, ମେଟା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର H-1B ଭିସାଧାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ନ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛାଡିବା ଦ୍ୱାରା ପୁନଃପ୍ରବେଶରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଯାହା H-1B ଭିସାରେ ଆମେରିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, “ବିଶେଷ ବୃତ୍ତି”ରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର H-1B ଆବେଦନ ସହିତ 100,000 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025 ଦିନ 12:01 ଟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ H-1B ଭିସାଧାରୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କିମ୍ବା ଛୁଟି ପାଇଁ ଆମେରିକା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଫେରିଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଆମାଜନ, ମେଟା ଏବଂ JPMorgan ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବାହାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆମେରିକା ଛାଡିଲେ ଫସିବେ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରେ। X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ୍ୟୁୟର୍କ-ଭିଜା ଆଇନଜୀବୀ ସାଇସର ମେହେଟା କହିଛନ୍ତି, “ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଛୁଟି ପାଇଁ ଆମେରିକା ବାହାରେ ଥିବା H-1B ଭିସାଧାରୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଫସି ରହିବେ।”
ଭାରତରେ H-1B ଭିସାଧାରୀମାନେ ସମୟସୀମା ହରାଇ ପାରନ୍ତି କାରଣ ଭାରତରୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ମେହେଟା କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତରେ H-1B ଭିସାଧାରୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21, 2025 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ କାଲିଫର୍ନିଆରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ।”
କାଟୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡେଭିଡ୍ ବିୟର X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ H-1B କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମେରିକାରେ “ପ୍ରଚୁର ଅବଦାନ” ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟିକସ, କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଫି ଏବଂ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତୀୟମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିବଦଳରେ କ’ଣ ଦେଉଛୁ? ଅପମାନ ଏବଂ ଭେଦଭାବ…”