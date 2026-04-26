ନିରର୍ଥକ ଆଲୋଚନାକୁ ‘ନା’ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଇସଲାମାବାଦ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ବାତିଲ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହଠାତ୍ ଇସଲାମାବାଦକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା।
ୱାଶିଂଟନ: ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକୋଫ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାରେଡ୍ କୁଶନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇସଲାମାବାଦ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍ ସେଠାକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇଶା ହାସନି ଏକ୍ସ (X) ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଆଲୋଚନା ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଛି ଯେ, “କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ (ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ) କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଯେ— ‘ନା, ତୁମକୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ୧୮ ଘଣ୍ଟାର ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେମାନେ (ଅପରପକ୍ଷ) ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ନଥିବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଆଉ ୧୮ ଘଣ୍ଟାର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ’।”
ଆମେରିକାର ଏହି ଗସ୍ତ ବାତିଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଗଚିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରି ଇସଲାମାବାଦରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଅଲ୍ ଜଜିରା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ଏହି ଦଳ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ଦାବି ପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି।
ପରେ ଆରାଗଚି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ “ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ”କୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ନିଜର କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଓମାନ ଏବଂ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ହଠାତ୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନର ଗସ୍ତ ବାତିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ସଫଳ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରିବାର ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ନିରାଶାଜନକ ପରିଣାମ ଭଳି ମନେହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏବଂ ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ଏମ.ବି. ଘାଲିବାଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ୨୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ପ୍ରୟାସରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିବାରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବା ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି।