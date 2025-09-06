ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହଜିଲା ନିଦ, ବଦଳିଲା ସ୍ୱର, କହିଲେ ମୋଦି ମହାନ, ୩ ଦେଶକୁ ଏକାଠି ଦେଖି ଭୟରେ ଛାନିଆ ଆମେରିକା…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପୋତି ପକାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହଠାତ ବଦଳିଗଲା ସ୍ୱର। ପ୍ରଶଂସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପୋତି ପକାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। କହିଲେ ମୋଦୀ ମହାନ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ମୋଦିଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦେଖି ହଜିଗଲା ଟ୍ରମ୍ପ ନିଦ। ଏସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ, ରୁଷ, ଚୀନକୁ ଏକାଠି ଦେଖି ଇର୍ଶାରେ ଜଳୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ହୋଇଗଲେ ଥଣ୍ଡା।
ହଠାତ ବଦଳିଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱର। କହିଲେ ମୋଦି ମହାନ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରହିବେ। ମୋଦି ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ।ଋଷର ତୈଳ କ୍ରୟ ଏବଂ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାରିରହିଥିବା ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଭିତରେ ବଦଳିଗଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପୋତି ପକାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଭିତରେ ଏକ ଖାସ୍ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ।ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଓଭାଲ ଅଫିସରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରହିବି। ସେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣିଥରେ ଟ୍ରାକକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି।
ମୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଏତେ ତେଲ କିଣିବ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ନିରାଶ।ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷକୁ ଚୀନ୍ ପାଖରେ ହରାଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ଉପରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛୁ।ତଥାପି, ମୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଭଲ। ସେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର, ଅନ୍ଧକାରମୟ ଚୀନ୍ ପାଖରେ ହରାଇ ଦେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉ।
ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ନେତା ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ମୋଦୀ, ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଷ୍ମତା
ଚୀନର ତିଆନଜିନ୍ ସହରଠାରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଷ୍ମତା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।
ଯାହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା କିପରି ଚାଲିଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି।
ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉପରେ ରାଗିଛୁ କାରଣ ଆମେ କେବଳ ଗୁଗୁଲ୍ ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ସମସ୍ତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଥିରେ ରାଗିଛୁ।