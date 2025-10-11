ଚୀନ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ!
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ବମ୍ ରେ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ପରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଳ୍କ ଧମକକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାକୁ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି।
ଯାହା ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚୀନ ଉପରେ ୧୦୦% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ ଚୀନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଶୈଳୀରେ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଚୀନର ଧମକର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନଭେମ୍ୱର ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଚୀନ୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଚୀନ୍ ର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରତି ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଫ୍ଟଓ୍ୱେର୍ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିଜର କଠିନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କହିଛି।
ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ AI ମଡେଲ୍ ଓଜନ ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା।
ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଫ୍ଟୱେର୍ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେହି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସହିତ ଜଡିତ। ତଥାପି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ।
ପୂର୍ବରୁ, ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ, ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଚିପ୍ ଉପରେ ଥିବା ଟିକସରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ତଥାପି, ସଦ୍ୟତମ ନୀତିରେ ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଯୋଡିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ ୨୫% ରୁ ୫୦% ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପରେ ୨୫% ରୁ ୧୪୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
ଏହା କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ମୋଟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶୁଳ୍କ ୧୨୫% ରୁ ୨୪୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଏହି ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ୨୦୪୦ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ EV ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳି ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଆର୍ଥିକ ଆକଳନ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।