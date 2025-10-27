ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗେମ ଖତମ; ଟାରିଫ ଗାତରେ ନିଜେ ଫସିଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; ଭାରତ ଦେଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଏବେ କରିବେ କଣ ?

ଚୀନ୍ କୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଚୀନ୍ କୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଚୀନ୍ ଭାରତ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସହନଶୀଳ ହୋଇଛି। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଲାଭ ଦେଇଛି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫-୨୬ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଚୀନ୍କୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ୨୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେଟ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଲଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶିଳ୍ପର ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା:ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଭାରତର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରୁ ଆମେରିକାକୁ ବିମାନ ମାଲ ପରିବହନରେ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ କୋଟି (ପ୍ରାୟ ୨୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର)ର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଡର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

ଭାରତର ରପ୍ତାନି ବିଷୟରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କ’ଣ କହିଲେ: ଭାରତରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶି ଫେଇହୋଙ୍ଗ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଚୀନକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚୀନ୍ ଏହାର ବଜାରରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଦେବ।”

ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଯୋଜନା:ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ସେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା।

 

