ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ବେଜ୍ଜିତ କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଫଟୋ ବଦଳରେ ଲଗାଇଲେ ଅଟୋପେନ୍
ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋ ବଦଳରେ ଲଗାଇଲେ ଏକ ଅଟୋପେନ୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯାହା କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ଘୋର ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପ ବାଇଡେନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଏକ ଅଟୋପେନ ସହିତ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ଅଟୋପେନଟି ବାଇଡେନଙ୍କ ନାମ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି।
ବାଇଡେନଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବେଜ୍ଜିତ: ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱର ଶେଷ ସମୟରେ ବାଇଡେନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ମୋହରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦର ୱାକ ଅଫ୍ ଫେମରେ ବାଇଡେନଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଏକ ଅଟୋପେନ ସହିତ ବଦଳାଇବେ।
ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଇଡେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଅଟୋପେନ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବାଇଡେନ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ।
ଅଟୋପେନ୍ କ’ଣ: ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅଟୋପେନ୍ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ନକଲ କରିଥାଏ।
ଏହା ଏକ ହସ୍ତାକ୍ଷରର ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ରୋବୋଟିକ୍ ହାତ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଡ ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କାଗଜରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଇଡେନ୍ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଟୋପେନ୍ ର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି: ଟ୍ରମ୍ପ ବାଇଡେନଙ୍କ କ୍ଷମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଲିଲର ବୈଧତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଡିଜାଇନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୱାକ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଓଭାଲ୍ ଅଫିସ୍ କାନ୍ଥରେ ସୁନା ଫୁଲ ଯୋଡାଯାଇଥିଲା, ଉଭୟ ଲନ୍ରେ ବିଶାଳ ନୂତନ ପତାକା ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଥିବା ଘାସକୁ ପଥରରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।