ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟପ୍ ଜେନେରାଲ୍, ଇରାନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆମେରିକାକୁ ପଡିବ ମହଙ୍ଗା

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟପ୍ ଜେନେରାଲ୍

By Jyotirmayee Das

IRAN-US War: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଅଧିକାରୀ ଜେନେରାଲ ଡାନ୍ କେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଭାବକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗୀ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ କାତାର, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନକରିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଶ ସୀମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ଉଜାଗର କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଗଭୀର ରଣନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ।

ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଜେନେରାଲ ଡାନିଏଲ୍ କେନ୍ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ଦାବିକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି, ଜେନେରାଲ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏ ଆକ୍ରମଣ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଉ।

ଜେନେରାଲଙ୍କ ଚେତାବନୀ

ଜେନେରାଲ କେନ୍ ଙ୍କ ବିଚଳିତକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଆସନ୍ନ ଅସୁବିଧା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କୌଶଳଗତ ହେଜ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବାସ୍ତବତାକୁ ଇରାନ ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନର ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ।

କାଇନଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗମ୍ଭୀର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ଚେତାବନୀ କେବଳ ଏକ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରିକ ଟିପ୍ପଣୀ ନୁହେଁ; ଏହା ବୃହତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ମିତ୍ରତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ଥିରତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ।

ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ପରୀକ୍ଷା

ଇରାନର ବାର୍ତ୍ତା ପରେ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକ ଲିଟମସ୍ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯାହା ମିତ୍ର ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।

ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଘୋଷଣା ଆମେରିକା, ୟୁକେ, କାନାଡା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବଜାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସାମରିକ ରଣନୀତି ପ୍ରାୟତଃ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଆକାର ଦିଏ। ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନେ ସାହସ ଏବଂ ଭୟର ମିଶ୍ରଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୟୁକେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସାମରିକ ଆଲୋଚନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିର ଗଭୀର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।

