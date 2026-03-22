ସବୁ ଅନ୍ଧାର କରି ଦେବୁ…ଯଦି ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନ ଖୋଲିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ; ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଧମକ!
ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ରବିବାର ଦିନ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଇରାନ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲି ନଦିଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ଏହାର ଅନେକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଆମେରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଇରାନୀ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ କୌଣସି ଧମକ ବିନା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ନଥାଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।
ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି: ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପ୍ରତି ଇରାନର ଧମକ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ଥିର ନକରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରୁ ଓହରି ଯାଇପାରେ, ଏହା ଏକ ଜଳପଥ ଯାହା ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ହୁଏ।
ଚାପ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ: ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ତଦାରଖ କରାଯିବ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ଇରାନ ତେଲ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛି। ଏହା ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଜାହାଜରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ତେଲ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଛାଡ଼ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ପ୍ରାୟ ୧୪୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଛାଡିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚାପ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ସଂଘର୍ଷ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ବିପଦ ଆସିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସେନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବାହାରେ ଆକ୍ରମଣର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।