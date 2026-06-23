ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼ ଧମକ, କହିଲେ “ଯଦି ଡିଲ୍ ଫେଲ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ତାହା କରିବି ଯାହା…”
ଇରାନ କଣ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ପାଳନ ନ କରେ, ତେବେ ୱାଶିଂଟନ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ତେହେରାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ପାଳନ ନ କରେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଚରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା କରିବି।”
ଇରାନ କଣ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ:
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଚେତାବନୀ ଆସିଛି।
ଚୁକ୍ତି ହେତୁ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେମାନଙ୍କର ନୌସେନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁସେନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନେତା ମୃତ। ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଦେଶ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ସହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବେ, ସେମାନଙ୍କର ନୌସେନା ଥିଲା, ଠିକ୍ ୧୫୯ ଜାହାଜ।”
“ତାହା ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ସମଗ୍ର ନୌସେନା ଚାଲିଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ୨୫୦ ବିମାନ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ରାଡାର ଚାଲିଗଲା।”
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର, ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସୁବିଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୮୭ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।”
ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିବା ଉଚିତ।”