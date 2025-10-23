ଋଷ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡବଲ ଆଟାକ୍, ତେଲ କମ୍ପାନୀକୁ କଲେ ବ୍ୟାନ୍, ଭାରତ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ଚଡ଼କ!

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜଟକାରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରଭାବିତ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଦୁଇଟି ରୁଷୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ, ରୋସନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଇଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଏମାନେ ରୁଷର ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମସ୍କୋର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁକ୍ରେନରେ ଋଷର ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଏହି ଦୁଇ ବିଶାଳ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାରତକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?

ରୁଷ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରତିଦିନ ଆଇଲାଇନର ଏବଂ ମସ୍କାରା ଲଗାଉଥିଲେ…

IND vs AUS: କେଏଲ ରାହୁଲ-ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ…

ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଶିଳ୍ପରୁ କର ମସ୍କୋର ବଜେଟର ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଅଟେ। ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ରୁଷ ତୈଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସର୍ବାଧିକ କ୍ରେତା।

ଗତ ବର୍ଷ ଚୀନ୍ ରେକର୍ଡ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ ରୁଷ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିଥିଲା, ଯାହା ବେଜିଂର ମୋଟ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ।

୨୦୨୨ ରେ ରୁଷର ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ରୁଷ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା ପାଲଟିଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ଭାରତ ନଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧.୭ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଛି।

ସରକାରୀ ସମୀକ୍ଷା: 

ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର କଟକଣା ପରେ ଭାରତ ଏହି ଦୁଇଟି ରୁଷୀୟ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ରୁଷୀୟ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାଲୋର ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଲେଡିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ:

କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ରୋସନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଇଲ୍ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଭାରତ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କ୍ରୟ କରେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର କଟକଣା ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍‌ର ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିପାରନ୍ତି।

ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରଭାବିତ: 

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବିପଦ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ପ୍ରବାହକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ କାରଣ ଏହାର ସମସ୍ତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ କିଣେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ।

ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କୁ ଏହାର ଆମଦାନୀକୁ ପୁନଃସନ୍ତୁଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ରୁଷର ରୋସନେଫ୍ଟରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣେ।

ରିଲାଏନ୍ସ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ରୁଷ କମ୍ପାନୀ ରୋସନେଫ୍ଟ (ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷିଦ୍ଧ) ସହିତ ୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୫ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ରୁଷ ତେଲ ଆମଦାନି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଆଦୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ କିଣେ। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ୩.୧ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତି। କେବଳ ରୋସନେଫ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନର ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରୁଷର ମୋଟ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ଅଧା ରପ୍ତାନି କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରତିଦିନ ଆଇଲାଇନର ଏବଂ ମସ୍କାରା ଲଗାଉଥିଲେ…

IND vs AUS: କେଏଲ ରାହୁଲ-ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ…

ଆଡିଲେଡ୍ ରେ ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ହାରିଲା ଭାରତ, ODI…

କାଲିଠୁ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ,…

1 of 17,334