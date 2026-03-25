ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, “ଆମେରିକା ଜିତିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜି ହୋଇଗଲା ଇରାନ, USକୁ ପଠାଇଲା ଦାମୀ ଉପହାର”
"ଆଉ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବନି ଇରାନ"।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ ନକରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜି ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ତିନି ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକାକୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପହାର ଦେଇଛି।
ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି:
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ସେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ, ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାନୀ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିସାରିଛି। ସେ ଏହାକୁ “ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂତନ ନେତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ।
ଇରାନର ବିଶେଷ ଉପହାର କ’ଣ:
ନୂତନ ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ସଚିବ ଭାବରେ ମାର୍କୱେନ୍ ମୁଲିନ୍ ଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଇରାନ ସହମତ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନୀ ନେତୃତ୍ୱ ଆମେରିକାକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗତକାଲି ଏକ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପହାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ଉପହାର କ’ଣ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।”
ପାକିସ୍ତାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା:
ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସରିଫ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।