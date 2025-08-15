ବନ୍ଦ ହେବ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ! ଅଣ୍ଟା କସି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ
ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ପୁଟିନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ ।
ୱାଶିଂଟନ: ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ କରିବାକୁ ବ୍ବାହାରିଛି ଆଲୋଚନା। ଶୁକ୍ରବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବୈଠକରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବା । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ସେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ ନ କରେ, ତେବେ ରୁଷକୁ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ୟୁକ୍ରେନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଂଶୀଦାର ଚାହାଁନ୍ତି। ପୁଟିନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲାସ୍କାରେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବୈଠକରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାରିବ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଯାହା କିଭ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ସମ୍ଭବ।’ ଆଲାସ୍କା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ‘ଉଚ୍ଚ ଦାଉ!’। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ, ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା (ସିଆଇଏ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜନ୍ ରାଟକ୍ଲିଫ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ
ଆଲାସ୍କାରର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆଙ୍କରେଜ୍ ସହରରେ ଟ୍ରମ୍ପ-ପୁଟିନ ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 2022 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ଶେଷ ହେବ କି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଏହା ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ।
ତଥାପି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଠକର 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷର ମତ କ’ଣ ତାହା ଜଣାପଡିବ। ଯଦି ପୁଟିନ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବୈଠକ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ସେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ହେବ।