ଆଉ ନୁହେଁ ଏବେ ବୋମା ମାଡ଼… ଟ୍ରମ୍ପ ଟେମ୍ପର ସବୁ ସୀମା ପାର; ଏବେ ମାଦୁରୋ ଦେଖିବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାନବ ରୂପ !

 ଆମେରିକା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ବୋମା ପକାଇପାରେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଦୁରୋ ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଛି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ। ମିଆମି ହେରାଲ୍ଡର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ନିଜେ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ କାର୍ଟେଲ ଚଳାନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ମାଦୁରୋ ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଛି: ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଚଳାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଆମେରିକା, ଯାହା ଏବେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଡ୍ ରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ମିଆମି ହେରାଲ୍ଡର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭେନେଜୁଏଲାର ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ।

ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର କାର୍ଟେଲ ଡି ଲସ୍ ସୋଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ନିପାତ କରିବ, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ମାଡୁରୋ ଶାସନ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କହିଛି।

ଏହି କାର୍ଟେଲ ଉପରେ ଏକ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଚଳାଇବା ଏବଂ ଏହାର ଲାଭରେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଏବଂ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ମିଆମି ହେରାଲ୍ଡ ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ଟେଲର ନେଟୱାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଏହାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା।

ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ମାଦୁରୋରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଛି: ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେନେଜୁଏଲା ସୀମାର ବହୁତ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି B-1 ଲାନ୍ସର ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଛି।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ବାୟୁସେନା ଏକ “ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ” କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କେବଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଆଉ ଚେତାବନୀ ନୁହେଁ ଏଥର ଖୁଲମଖୁଲା ଆକ୍ରମଣ କରିବ ।

