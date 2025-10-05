ପୁଣି ହମାସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, “ଏଥର ଆଉ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ସବୁ ଛାରଖାର କରିଦେବି”
"ଶୀଘ୍ର କାମ ସାର, ବିଳମ୍ୱ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ"।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ହମାସ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଉପରେ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ବୋମାମାଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ଏହା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହମାସକୁ ଆଉ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହମାସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ହମାସକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ: ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ହମାସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପୌତ୍ରିକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବୋମାମାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି”।
“ଏନେଇ ହମାସକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ବିଳମ୍ବକୁ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ଯେପରି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଘଟିବ, କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ପରିଣାମ ଯାହା ଗାଜା ପୁଣି ଏକ ବିପଦ ପାଲଟିବ”।
ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କଲା: ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହା ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନା ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନାହିଁ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୭ ହଜାର ମୃତ: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ମୃତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୭ ହଜାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଗାଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୃତକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନାମ ଯୋଡିଛି ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।