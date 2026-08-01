ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଟେନସନ୍, ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଘାତକ ହାମଲାରେ ଇରାନ୍ ହେବ ଧ୍ଵଂସ
ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଟେନସନ୍, ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚଳିତ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଇରାନ୍ ଉପରେ ନୂଆ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତେହେରାନ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା।
ତେହେରାନ୍ ସହିତ ଚାଲିଥିବା କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ‘ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍’ରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୋର୍ଡାନରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରି ସାମରିକ ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ମ୍ୟାରିଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଥିତ କ୍ୟାମ୍ପ ଡେଭିଡ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଏହାକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିହେଉନାହିଁ।”
ଅନ୍ୟପଟେ CBS ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ୱାଶିଂଟନ୍ ଇରାନର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ବିଚାର କରୁଛି।
ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତା: ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରେ। CBS ରିପୋର୍ଟ ପରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଟ୍ରେଡିଂ ସମୟରେ ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସାସ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ କ୍ରୁଡ୍ (କଚ୍ଚା ତେଲ) ର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ୮୬ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ବୟାନ: ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି, “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଠିକ୍ ମନେକରୁଛନ୍ତି, ଇରାନ୍ ସେହିଭଳି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଗଚ୍ଛିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କମିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଇରାନ୍ ଉପରେ ଯୌଥ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ପରେ ତେହେରାନ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ କଚ୍ଚା ତେଲ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ସାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।