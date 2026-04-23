“ଗୁଳି କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ”: ଆମେରିକା ନୌସେନାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

By Shiv Sankar Singh

ୱାଶିଂଟନ୍: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ (Strait of Hormuz) ମାଇନ୍ ବିଛାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜକୁ “ଗୁଳି କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା” ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକା ନୌସେନାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ ତାଙ୍କର ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍’ (Truth Social) ଆକାଉଣ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ଆମେରିକା ନୌସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଇନ୍ ବିଛାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ଜାହାଜକୁ ଗୁଳି କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। (ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ୧୫୯ଟି ଯାକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଅଛନ୍ତି!) ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ, ଆମର ମାଇନ୍ ସୁଇପର୍‌ (mine sweepers) ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତିନି ଗୁଣା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର ମାଇନ୍-ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ (mine-clearing operations) ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ନୌସେନାର “ସୁଇପର୍” (sweepers) ମାନେ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ “ତିନି ଗୁଣା” ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ କହିଛନ୍ତି।

