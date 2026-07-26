ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିବ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର, ଦେଶରେ ଖସିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ଦାମ୍
ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିବ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଲଗାତାର ୧୩ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ନୂଆ ଆକ୍ରମଣ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ Axios ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ହେବ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଓମାନର ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାର୍ଗ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍’କୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆଲୋଚନାରେ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଓମାନ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବେ। ଯଦିଓ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୂଆ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ।
ତେଲ ଦରରୁ ମିଳିବ କି ଆଶ୍ୱସ୍ତି; ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲେ, ତେବେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତେଲ ଦର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଭାରତ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ତେଲ ଦର କମିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚା ତେଲ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୦୦ ଡଲାର ଉପରେ ରହିଛି। ମେ’ ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତେଲ ଦର ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କଞ୍ଚା ତେଲ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଆଲୋଚନା ଓ ଚୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲା: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଯେତେବେଳେ ସେନା ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ଟ୍ରମ୍ପ ତାହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ନଦେଇ ଆକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆମେରିକା ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।
ହର୍ମୁଜ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି: ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।”
ଏହି ସମୟରେ ଇରାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ହୋସେନ୍ କେରମାନପୁର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଇରାନରେ ରାତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।” ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗତ ୧୩ ଦିନ ଭଳି କୌଣସି ନୂଆ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ତଥାପି ହୋରମୁଜ୍କୁ ନେଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଜାୟ ରହିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ।