ଟାରିଫକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ରଣନୀତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା ଆମେରିକା, ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନ, କରୁଛନ୍ତି ନୂଆନ C-5 ସୁପରକ୍ଲବ

ଟାରିଫକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ରଣନୀତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା ଆମେରିକା, ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନ
ୱାଶିଂଟନ୍: ଭାରତ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଆମେରିକା ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କୂଟନୀତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସହିତ ଖରାପ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ୫ ମହାଶକ୍ତିର ଏକ ନୂତନ C-5 ସୁପର କ୍ଲବ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ସୁପର କ୍ଲବ୍ରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରକାଶନ ପଲିଟିକୋର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସୁପର କ୍ଲବ୍ରେ ରୁଷ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଜାପାନ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ସେ ଭାରତକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହିତ ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଆମେରିକାର ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଛବିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଏବଂ ଭାରତ, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶ ସହିତ ଶତ୍ରୁତାର ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆଉ କ’ଣ ଅଛି: ପଲିଟିକୋ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ୍, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ଏଲିଟ୍ ‘C5’ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପାୱାର ଗ୍ରୁପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୟୁରୋପ-ପ୍ରଧାନ G7 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର-ଭିତ୍ତିକ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବ।
ତେବେ ଏନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେରିକାର ପ୍ରକାଶନ ପଲିଟିକୋ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ‘ହାଇ-ପାୱାର’ ଗ୍ରୁପିଂର ଧାରଣା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତିର ଏକ ଦୀର୍ଘ-ଅପ୍ରକାଶିତ ସଂସ୍କରଣରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହା ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଧନୀ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବା ପାଇଁ G7 ର ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ରଣନୀତିର ପ୍ରସ୍ତାବିତ “କୋର୍ ଫାଇଭ୍” (C5) ରେ ଆମେରିକା, ଚୀନ୍, ରୁଷିଆ, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶ। G7 ପରି, ଏହା ନିୟମିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ।
C5ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ: C5 ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା, ବିଶେଷକରି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏହି ଦଲିଲର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ହାନା କେଲି ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୩୩ ପୃଷ୍ଠାର ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କୌଣସି “ବିକଳ୍ପ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ସଂସ୍କରଣ” ନାହିଁ।
ତଥାପି, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ “ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପରି” ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। “ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ। ଏହା ଅଣ-ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ” ।
ୟୁରୋପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ: ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧାରଣାଗତ C5 ରେ ୟୁରୋପର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, “ଯାହା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଯେ ଏହି ପ୍ରଶାସନ ରୁଷକୁ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖେ।”