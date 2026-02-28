‘ହଁ, ମୁଁ ମାମଲତି କରିବି’..ପାକ୍-ଆଫଗାନ ବିବାଦ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ଅଜାଡି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବିରାଟ ହୃଦୟ କହିଲେ…

ଇରାନ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକ୍-ଆଫଗାନ ବିବାଦ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ପାକ୍-ଆଫଗାନ ବିବାଦ ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ମହାନ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି।”

ଇରାନ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଇରାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ନୁହଁ।” ତଥାପି, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆଉ ଆଲୋଚନା ପରେ କ’ଣ ହୁଏ ଦେଖାଯାଉ।”

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିକଟରେ ଆଲୋଚନାରେ “ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି”, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ମୁତୟନ ମଧ୍ୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ନ ହେଲେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନିକଟରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଆମେରିକା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷରେ ଜଡିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କ’ଣ? ଟ୍ରମ୍ପ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ସର୍ବଦା ଏକ ବିପଦ ଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଉଭୟ ବିପଦ ଥାଏ।”

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନକୁ ରାସ୍ତାକଡ ବୋମାର ରାଜା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତେହେରାନ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇବ ନାହିଁ।

ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ସୋଲେମାନୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ରାସ୍ତାକଡ ବୋମାର ଜନକ ଥିଲେ। ଇରାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରାୟୋଜକ। ଆମେ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।”

