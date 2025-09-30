ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଦୁଇ ଦେଶରେ ଘନିଷ୍ଠ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତା…
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରେମ...
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ମିଳୁଛି ଭରପୁର ସମର୍ଥନ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଜା ପ୍ଲାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ପାକିସ୍ତାନ । ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆମେରିକା ଦୋସ୍ତୀ ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଓ ଗାଜାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ଲାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାକର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ପାକ ସହ ଦୋସ୍ତୀ ଆହୁରୀ ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେରିକା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ ହୋଇଛି । ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଛି । ଏପରିକି ଜାତିସଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ କହି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ୫୦୦ ମିଲିଅନ ଡଲାରର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ ଆମେରିକାର ଏକ ନାମିଦାମି କମ୍ପାନୀ । ପାକ୍ ରେ ଥିବା ଖଣିଜ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡିକର ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଦୁହେଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ସମର୍ଥନରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି । ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକାକୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।