ଆମେ ମିଶିକି ବିଶ୍ବକୁ…ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦୁନିଆ ଜିତିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍! ଭେଟ ହେଉ ହେଉ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର!
ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମୋର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି: ଟ୍ରମ୍ପ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବେଜିଂରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର (୧୪ ମଇ) ଦିନ, ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ବେଜିଂରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ଦୁଇ ନେତା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, “ଆମେ ସହଯୋଗୀ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହେଁ। ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ଏକାଠି, ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ।”
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। “ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ନେତା,” ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। “ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବଳ ସୁଧାର ହେବ। ଆମର ମତଭେଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି।” ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ୨୦୧୭ ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶେଷ ଗସ୍ତ ପରେ ଏହା ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚୀନ୍ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ।
ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ: ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଆଗମନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ, ଏବଂ ଏହା ପରେ ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରୁ ଚୀନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ଚୀନ୍ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମେ ଉଭୟ ମହାଶକ୍ତି, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ।”
ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମୋର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି: ପୂର୍ବରୁ, ୧୩ ମଇରେ ବେଜିଂରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଚୀନ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାନ୍ ଝେଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ “ମଜବୁତ ଏବଂ ସ୍ଥିର”।
ସେ କହିଥିଲେ, “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମୋର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମେ ସର୍ବଦା ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛୁ, ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ କାମ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି।” ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଚୀନ୍ ସହିତ ବହୁତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଲାଭ ପାଉଛୁ, ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେଉଛି। ଆମର ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ଆସିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ।”