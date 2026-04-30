ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥାବର୍ତ୍ତା ହେବେ ପୁଟିନ୍-ଟ୍ରମ୍ପ, ଇରାନକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍

By Jyotirmayee Das

Trump-Putin Talk: ଗତକାଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦୀର୍ଘସମୟ ଧରି ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ “ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ଟ୍ରମ୍ପ୍ କ’ଣ କହିଥିଲେ?

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁଟିନ ଏହା କରିପାରିବେ।” ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜାଣନ୍ତି । ଯାହା ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା

ୟୁକ୍ରେନ ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଇ ନେତା ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଦେଶରେ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୁଟିନ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ସମାଧାନରେ ରୁଷର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ, ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ୟୁକ୍ରେନରେ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଆଣିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ।

କ୍ରେମଲିନର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପରାମର୍ଶଦାତା ୟୁରି ଉଶାକୋଭ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ୯୦ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପୁଟିନ ମେ ୯ ତାରିଖରେ ପାଳିତ “ବିଜୟ ଦିବସ” ପାଳନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ଏହି ଦିନଟି ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ।

ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା

ଉଶାକୋଭ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ଉପରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଜବାବରେ, ପୁଟିନ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷ ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିଛି । ରୁଷ ସୈନ୍ୟମାନେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି (ୟୁକ୍ରେନ)କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି।

ଉଭୟ ନେତା ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନ ଅନୁଯାୟୀ, “ଟ୍ରମ୍ଫ ଏବଂ ପୁଟିନ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତେଜନାକୁ କମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ।”

