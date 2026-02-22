ଝଟକା ଉପରେ ଝଟକା ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ୧୦ରୁ ୧୫%କୁ ବଢ଼ିଲା ଟାରିଫ୍, ଭାରତ ଉପରେ ପଡିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ
Donald Trump Tariff: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୧୦% ରୁ ୧୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳକ ସମୀର ଆରୋରା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ନାଟକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ, ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୬-୩ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମନମୁଖୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଆଇନଗତ ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସଂଘୀୟ ଆଇନର ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସମୀର ଆରୋରା କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ହେଲିଓସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମୀର ଆରୋରା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଭାରତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଠଟି ପଏଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ୧୫% ଶୁଳ୍କରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ୧୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ୯୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏବେ ୧୫% ଶୁଳ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁକେ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଆମେରିକୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ ସମାନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଏହା ଆମେରିକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟିକସର ବିଷୟ।
ଆରୋରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସୀମା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ସେହି ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମା ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ହାର ଆଗାମୀ ୧୫୦ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ୧୮ ପ୍ରତିଶତରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଖୁସି ହେବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେବଳ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ।
ନୂତନ ଆଇନ ତିଆରି ଏବଂ ଜାରି କରାଯିବ
ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଆଇନ ଜାରି କରିବ। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।