ଆମେରିକାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲା ଇରାନ୍, ରାଗିକି ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଓବାମାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବମ୍
Iran-US War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଇରାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି, ତାହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରହଣୀୟ’।
ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗର୍ଜନ
ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ’ରେ ଏକ କଡ଼ା ବିବୃତି ଜାରି କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଇରାନ ଗତ ୪୭ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ କେବଳ ‘ବିଳମ୍ବ ଖେଳ’ ନୀତି ଖେଳି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଆମର ମହାନ ଦେଶକୁ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଆଉ ହସିପାରିବେ ନାହିଁ।”
ଓବାମାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓବାମାଙ୍କ ନରମ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତେହେରାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଓବାମା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ।
ଇରାନ ରଖିଥିଲା ଏହି ସବୁ ସର୍ତ୍ତ
ପାକିସ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେରିକା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଇରାନ ଅନେକ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା । ଲେବାନନ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ-ସମର୍ଥିତ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ କରିବାକୁ ଇରାନ ଦାବି କରିଥିଲା।
ଇରାନ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାର OFAC (Office of Foreign Assets Control) ଇରାନୀ ତୈଳ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଥିବା କଟକଣାକୁ ଅତିକମରେ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ହଟାଇ ଦେଉ। ‘ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ’ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ନିଜର ଏନରିଚ୍ ୟୁରେନିୟମ ଭଣ୍ଡାର କମ୍ କରିବା ଏବଂ ବାକି ସାମଗ୍ରୀ ତୃତୀୟ ଦେଶକୁ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ନାକାବନ୍ଦୀ ହଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ତେହେରାନ ଜୋର ଦେଇଥିଲା।
ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଶକ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆଶା ଏବେ ମଉଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି।