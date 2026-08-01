‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’କୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ, ‘ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଚେତାବନୀ ପରେ ଟଳିଥିଲା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ’, ଭାରତ କଲା ଖଣ୍ଡନ

'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'କୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ, 'ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଚେତାବନୀ ପରେ ଟଳିଥିଲା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାରେ ଆମେରିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କଡ଼ା ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଚେତାବନୀ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପ ଡେଭିଡ୍‌ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଭୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଟଳିଯାଇଥିଲା।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୨୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଆଲୋଚନା କରି ଯୁଦ୍ଧ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ…

ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା: ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ସରକାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରୋକିବାରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶର ଭୂମିକା ନଥିଲା। ଭାରତ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଆସିଛି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ।

Uttarakhand Govt.

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ ୧୧ଟି ବିମାନ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।

କ’ଣ ଥିଲା ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’: ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ୍‌ରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ମେ’ ୭ ତାରିଖରେ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ଚଲାଇଥିଲା।

ଏହି ଅପରେସନ୍ ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ PoKରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଉଭୟ ପଟୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିଜ କୂଟନୀତିର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।

କମୁଥିବା ମିସାଇଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସାଜିଛି ଆହ୍ୱାନ: ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ରଣନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ହେତୁ ପେଣ୍ଟାଗନ୍‌ର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର, ଯେପରିକି Patriot ଏବଂ THAAD, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶେଷ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଇରାନ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମେରିକାକୁ ନିଜର ମହଙ୍ଗା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମିସାଇଲ୍‌ର ଏହି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ସେ ଏହି ସୀମିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିପାରିବ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ…

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ…

ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ନୀରଜଙ୍କୁ…

1 of 27,381