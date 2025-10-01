ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଗାଜା ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କଲେ ରିପୋଷ୍ଟ

ସୁଧୁରୁଛି କି ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ?

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁଧୁରୁଛି କି ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ? ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ନରାଗି ବରଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଆମେରିକା। ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ରାଗି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଢ଼ଳୁଛନ୍ତି।

ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପୁନଃ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ସମର୍ଥନକୁ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ଏଥିରେ ନିଜର କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡି ନାହାଁନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ. ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଜା ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ”।

“ଏହା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଜନତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରେ।”

“ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ଏକଜୁଟ ହେବେ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ।”

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଯୋଜନା କ’ଣ: ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂତନ ଗାଜା ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଯୋଜନାରେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି, ହମାସ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ କରିବା, ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ମିଲିସିଆଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ଗାଜାରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆରବ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆରବ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଦେଶ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।

ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ବିବାଦର ଅନ୍ତ କରିବ। ତଥାପି ହମାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ହମାସକୁ ଅଲଟିମେଟମ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହମାସକୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ “ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ଦିନର” ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।

“ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ ଆବଶ୍ୟକ… ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ,” ଟ୍ରମ୍ପ ଭର୍ଜିନିଆର କ୍ୱାଣ୍ଟିକୋରେ ଏକ ସାମରିକ ଘାଟିରେ ଏକ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ୍ ସମୟରେ ଏହା୍ କହିଥିଲେ।

