ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇରାନ୍, ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ମଚାଇବା ପରେ ଏମିତି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ!

ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏମିତି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶନିବାର (୨୮ ଫେବୃଆରୀ) ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହାପରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବସିନି। ଆକ୍ରମଣ ଯବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ହେଲେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସମ୍ପ୍ରତି ଇରାନରେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ୱିଟରରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଇରାନ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଶାସନକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରୁଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତେହେରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେବେ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନର ନୌସେନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ତେହେରାନ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ସେନା, IRGCକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ମୁତୟନ:

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଆମେରିକା ଏକାକୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସହଯୋଗରେ। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଆକାଶ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟ ପଥରେ କରାଯାଉଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିଶାଳ ନୌସେନା ନୌବାହିନୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା ଫୋର୍ଡ ନିୟୋଜିତ କଲା:

ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ୟୁଏସଏସ ଜେରାଲ୍ଡ ଆର. ଫୋର୍ଡ ଏବଂ ୟୁଏସଏସ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଫୋର୍ଡ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ନୂତନତମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ ବାହକ, ଯାହା ଏକ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବୟାନ ପରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।

