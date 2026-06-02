ଆଲୋଚନାରେ ଆଉ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ‘ଇରାନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ’
ତେହେରାନ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସାହସ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ନେଇ ଆସୁଥିବା ଖବରକୁ ନେଇ ସେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମତରେ, ଇରାନ ଆଲୋଚନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ନେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାରୁ ରୋକିବା।
ସିଏନବିସି (CNBC)ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଏକ ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ।” ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ କରି ରଖିଛି, ଯାହା ବହୁତ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ତୈଳ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାନ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ତୈଳ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୈଳ ଦର ବହୁତ କମିଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧,୭୦୦ଟି ଜାହାଜ ତୈଳ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଅଛି, ଯାହା ବଜାରକୁ ଆସିଲେ ତୈଳ ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ।”
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଜଳପଥ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ଜାହାଜ ସେଠାରୁ ଯିବା-ଆସିବା କରିଛନ୍ତି।” ଏଥିସହ ଇରାନକୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ମତରେ, ଇରାନ ଦୈନିକ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର କ୍ଷତି ସହିବା ଜାରି ରଖିପାରେ, ଯାହାକି ଏହି ଅବରୋଧ କାରଣରୁ ହେଉଛି।”
ଏହି କୂଟନୈତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେବାନନ୍ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରିବି।” ଶେଷରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଦେଉଛି, ତାହା ହେଲା ଇରାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବ ନାହିଁ।”
ଏହାପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତେହେରାନ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ସେମାନେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି।”
ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ବୁଝିବେ ଯେ ଏହି ସବୁ କିଛି କେବଳ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦାମ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ।” ଏହି ସଙ୍କଟ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପୁଣି କମିଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଆମେରିକା ଅପେକ୍ଷା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।