ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ ବୟାନ : ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ହୋଇପାରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା !
ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇପାରନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଉଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
କାରଣ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ । ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛୁ । ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ଅସିମ ମୁନିର ଏହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରୁ । ”
୧୯୭୯ ମସିହାର ଇସଲାମିକ୍ ବିପ୍ଳବ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶତ୍ରୁ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଗତ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବିନା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିର ସଫଳତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ମିଆଦ ଆଉ ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ବାକି ଅଛି।
ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ସୂତ୍ରଧର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ ଓ ତେହେରାନକୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସୂତ୍ରଧର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରରୁ ରବିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ସୋମବାର ଦିନ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା କୌଣସି ବି ଚୁକ୍ତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।