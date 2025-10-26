ଛୋଟଲୋକ ଟ୍ରମ୍ପ…ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଚାଟୁକାରିତାର ସବୁ ସୀମା ପାର; କହିଲେ ଶେହବାଜ ଆଉ ମୁନିର ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରୁ ଜମି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏଥର ଆହୁରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଶାହବାଜ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି:ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ “ଶୀଘ୍ର ପାକ୍-ଆଫଗାନ ବିବାଦର ସମାଧାନ” କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାଲେସିଆର କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ASEAN ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ-କମ୍ବୋଡିଆ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ “ମହାନ ଲୋକ” ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୁନିରଙ୍କ ସହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମାଲେସିଆର କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ASEAN ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ-କମ୍ବୋଡିଆ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉତ୍ସବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ – ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ-କମ୍ବୋଡିଆ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ “ମାତ୍ର ଆଠ ମାସରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଛି।” ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହାରାହାରି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକି ଅଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାର ସମାଧାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବି।
ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରେ: ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ… କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଇପାରିବି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମହାନ କଥା। ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ଭଲ କିଛି ଭାବିପାରୁନାହିଁ।” ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଠ ମାସରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟିନାହିଁ, ଏବଂ “ଏହା ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ।” “ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯିଏ କେବେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିପାରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଶେହବାଜ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ:ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ପ୍ରକୃତରେ, ଆମର ଜଣେ ମହାନ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ। ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଜଣେ ବହୁତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ।