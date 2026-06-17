ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ, ସର୍ତ୍ତ ନମାନିଲେ ଉଡାଇଦେବୁ
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି "ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି
ଫ୍ରାନ୍ସ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ତେହେରାନ (ଇରାନ) ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନକରେ, ତେବେ ସେ ପୁଣିଥରେ ବୋମାମାଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ଜି୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତାହ ଅଲ୍-ସିସିଙ୍କ ସହ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି “ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ”। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପସନ୍ଦ ନଆସେ, ତେବେ ଆମେରିକା ପୁଣିଥରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU), ଏବଂ ଯଦି ଏହା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନଆସେ, ଆମେ ପୁଣିଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଝିରେ ବୋମା ପକାଇବାକୁ ଫେରିଯିବୁ। ବୁଝିଲେ ତ? କାରଣ ସେମାନେ ବିଗତ ୪୭ ବର୍ଷ ହେବ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି।”
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୭ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) କୁ ପୁଣି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଶ୍ୱର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ (୨୦%) ତେଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍’ (Truth Social) ଆପ୍ରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର (ତେଲ ବଜାର) ଉପରେ ଥିବା ଚାପ କମିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇରାନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।” ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ପୁଣି ଖୋଲିବ ଏବଂ ଇରାନର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଲଗାଇଥିବା କଟକଣା ହଟିଯିବ ବୋଲି ସେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିନା କୌଣସି ଶୁଳ୍କରେ (Toll-free) ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାସହିତ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅବରୋଧକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପରିବହନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ!” ତେବେ ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ହିଁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲାଯିବ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୮୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ କୂଟନୀତିର ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନର ପ୍ରମୁଖ ତେଲ ରପ୍ତାନି କେନ୍ଦ୍ର ‘ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ’ (Kharg Island) କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଚେତାବନୀରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ମହାନ ଚୁକ୍ତି ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆଣିଦେବ। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ, ସେଠାରୁ ବୋମା ଓ ମାଇନ୍ସ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲାଯିବ। ଏହାପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପୁଣିଥରେ ତେଲ ପରିବହନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।”
ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ବେରୁତଠାରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ (ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ) ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ରେ କଡ଼ା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନେତନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ଇରାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଆସନ୍ତା ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ଆଣବିକ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ (Nuclear enrichment) ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରେନିୟମର ସଦୁପଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ କତାର ଭଳି ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।