ପାକିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ, ଏହି ଦିନ ଖୋଲିବ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳି, ସ୍ଵଭାବିକ ହେବ ସବୁ
Strait of Hormuz Crisis: ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁନଃ ଖୋଲାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇରାନ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଲୋଚନା (ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା) ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଯିବ । ଏଥିରେ ଇରାନ ସହଯୋଗ କରୁ ଅଥବା ନକରୁ ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବୁ, ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟୋଲ୍ କିମ୍ବା ଫି ଆଦାୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଇରାନ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଜାହାଜ ଆଦାୟ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ପଚରାଯିବାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ନା, ଆମେ ଏହା ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ, ଏବଂ ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟୁଛି ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ।”
ଇରାନ ସାମରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି
ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ସାମରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଚୁକ୍ତି ହେବ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବ କି ନାହିଁ। ଇରାନରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ।
ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଘଟିବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି। ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆମର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରୁଛୁ। ଯଦି କୂଟନୀତି ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। “