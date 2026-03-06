ଇରାନ୍ ପରେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନଜର ଏହି ଦେଶ ଉପରେ, କରିଦେବେ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର୍, ଦେଲେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ
Donald Trump: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ କ୍ୟୁବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିରୁ ଇଙ୍ଗିତ ମିଳୁଛି ଯେ, ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟର ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହେଲେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ପ୍ରାଥମିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତାଙ୍କ ସରକାରର ତତ୍କାଳିକ ପ୍ରାଥମିକତା। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।”
କ୍ୟୁବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, କ୍ୟୁବା ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ତାଙ୍କ କଥାନୁସାରେ, “କ୍ୟୁବା ଆମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।”
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଗତିର ଦାବି
ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅମେରିକୀୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ମିଶି ଶତୃପକ୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାୟୁସେନା କିମ୍ବା ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨୪ଟି ଜାହାଜ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାପନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ।
ଇରାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନର ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ, “ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ।” ସେ ଇରାନର କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଓ ଉନ୍ନତ ଇରାନ ଗଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସତର୍କ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ତାହାର ଗୁରୁତର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ।
ତେଲ ବଜାର ଓ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱ ତେଲ ବଜାର ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଅମେରିକାର କିଛି ପ୍ରାଥମିକତାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଇରାନ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହେଲେ ଆମେରିକାର ଧ୍ୟାନ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟୁବା ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ।