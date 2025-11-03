ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ…ଭଲରେ ନବୁଝିଲେ ପରିଣାମ …
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନକୁ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ "ପରିଣାମ" ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନକୁ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ “ପରିଣାମ” ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଚୀନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ କାନାଡା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଚୀନର ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଇୱାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ କାନାଡା ଚୀନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
ରବିବାର ସିବିଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚୀନ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, “ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ପରିଣାମ ଜାଣନ୍ତି।”
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆମେରିକା ତାଇୱାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସେନା ପଠାଇବ କି, ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, “ଏହା ଘଟିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ଏବଂ ସେ (ସି ଜିନପିଙ୍ଗ) ଉତ୍ତର ଜାଣନ୍ତି।”
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ APEC ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା “କେବେବି ହୋଇନାହିଁ।” ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛି, ସେମାନେ ଏପରି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ପରିଣାମ ଜାଣନ୍ତି।”