ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ନିଜର କ୍ରୁରତା ଦେଖାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଫାଇଟର୍ ଜେଟରୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଲେ ‘ମଳ’

ଫାଇଟର୍ ଜେଟରୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଲେ ‘ମଳ’ ପକାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା “ନୋ କିଙ୍ଗସ୍” ପ୍ରତିବାଦର ଜବାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ AI ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପୁରା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଳ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ସମଗ୍ର ଆମେରିକାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ନୋ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରତିବାଦ: ଭିଡିଓଟି ଏପରି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ “ନୋ କିଙ୍ଗସ୍” ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେରିକାରୁ ଲଣ୍ଡନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋର ଧରିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ: ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରେ ଚଢ଼ି ତଳେ ଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜେଟ୍ ରୁ ମଳ ପକାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ରୁରତାର କୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏହାକୁ ମଜା ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ୨୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ…

‘ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଲିବାନ ସହ…

ବିବାଦରେ ଭିଡିଓ: ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ନୀତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏପରି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭିଡିଓଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ମଜା ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଆମେରିକାର ଅପମାନ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓକୁ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରି ଅପମାନିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ପରି ମନେ ହେଉଛି। “ନୋ କିଙ୍ଗସ୍” ଆନ୍ଦୋଳନର ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ “ଏକଛତ୍ରବାଦୀ” ମନୋଭାବର ଅଂଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ଆମେରିକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅପମାନ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ୨୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ…

‘ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଲିବାନ ସହ…

ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି, ରାସ୍ତାରେ…

ମାଗଣା Wifi ପାଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁନି ଖୁସି, ଭଣ୍ଡେଇ…

1 of 5,041