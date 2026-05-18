ଟ୍ରମ୍ପ ସେୟାର କଲେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ନକ୍ସା, AI ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ଲାନ୍
AI ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ। କହିଲେ ଏବେ ଯଦି ନମାନିବ...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ମାନଚିତ୍ର, ଆମେରିକୀୟ ପତାକା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣର ଚିତ୍ର ସେୟାର କରି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବଞ୍ଚିବନି”
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ AI ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, Truth Social ରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଫଟୋ ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ପତାକା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଇରାନର ଏକ ମାନଚିତ୍ର। ଏହି ଫଟୋରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଇରାନ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ତୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି।
‘ବାଏ ବାଏ ଫାଷ୍ଟ ବୋଟ୍ସ’ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉଷ୍ମ:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଇରାନୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ସହିତ କ୍ୟାପସନ୍ ଥିଲା, “ବାଏ ବାଏ ଫାଷ୍ଟ ବୋଟ୍ସ।” ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଭିଡିଓରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏକ ଇରାନୀ ବିମାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହୁଥିଲେ, “ବା ବା ବା… ଫାୟାର, ବୁମ୍।”
ଚୁକ୍ତି କର, ନଚେତ୍ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ:
ଏହା ସହିତ, ଟ୍ରମ୍ପ “ସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସ” ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମହାକାଶରେ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ, ସେ ଏକ ମହାକାଶଯାନରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଟନ୍ ଦବାଇବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।
ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ; ନଚେତ୍, “କିଛି ରହିବ ନାହିଁ।”
ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଇରାନ ପାଇଁ ସମୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ – ସମୟ ହେଉଛି ସାର!”
ହର୍ମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇନାହିଁ।
ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅବରୋଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ-ଲେବାନନ୍ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କଟ ଘନିଭୂତ ହେଉଛି:
ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ହିଜବୋଲାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଇରାନର ଧର୍ମଗୁରୁ ଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଲେବାନନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଗ୍ରହଣ ନକରିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି।