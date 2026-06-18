MoU ସ୍ଵାକ୍ଷର ପରେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ବଦଳିଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ଵର, ଇରାନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଝାଡ଼ିଲେ ଭଲ ପ୍ରବଚନ

ଇରାନ ନୀତିରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! କହିଲେ— ଇରାନ ପାଖରେ ବି ରହିବା ଉଚିତ୍ ମିଶାଇଲ

By Jyotirmayee Das

Iran-US MoU: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯିଏ ଦିନେ ଇରାନର ସମସ୍ତ ମିଶାଇଲ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ନିଜ ବୟାନରୁ ଓହରି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାସ୍ତବରେ, ଜି-୭ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବୟାନ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ଜି-୭ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନକୁ କିଛି ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିଶାଇଲ୍ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହାସହ ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶାଇଲ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଇରାନକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଶାଇଲ୍ ରଖିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ୍ ।

ମିଶାଇଲ୍ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,…

ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା, ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେଲେ ୬…

ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମିଶାଇଲ୍ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ କତାର ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ମିଶାଇଲ୍ ରହିଛି ।

ତେଣୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଇରାନକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଶାଇଲ୍ ରଖିବାକୁ ଛାଡ଼ ମିଳିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ସଦାବେଳେ ଇରାନର ମିଶାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ଆସୁଥିଲା ।

ଆମେରିକା-ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ୨୮ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଇରାନର ମିଶାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରୁ ରୋକିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୪ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋମାବର୍ଷଣ ଜାରି ରହିଥାନ୍ତା । ଏହାଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, “ଯଦି ଆମେ ବୋମାବର୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦୦ ରୁ ୭०० ମିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ମାତ୍ର ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ।”

ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା

ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୁଝାମଣାକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ମହାବିନାଶରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ସଫଳ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଏମଓୟୁ ଉପରେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିସାରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ୍ ବା ଟେକ୍ସଟ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

 

You might also like More from author
More Stories

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,…

ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା, ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେଲେ ୬…

ରୁଷ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ମସ୍କୋ…

NEET ପେପର ଲିକ୍ ସାରିଦେଲା ଜୀବନ! ୩୬ ଦିନରେ…

1 of 27,105