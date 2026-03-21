‘କାପୁରୁଷମାନେ.. ଆମେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବୁ, ଆମକୁ କାହାର ସାହାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ’, କାହିଁକି ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ଖପ୍ପା ଟ୍ରମ୍ପ

‘କାପୁରୁଷମାନେ.. ଆମେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବୁ, ଆମକୁ କାହାର ସାହାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ’,

By Jyotirmayee Das

Iran-Israel War: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ “କାପୁରୁଷ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଗିକି କହିଛନ୍ତି, “କାପୁରୁଷ, ଆମେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବୁ!” ସେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଏବଂ ସେମାନେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାରେ କାହିଁକି ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ୨୨ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଛି।

ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ

ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନାଟୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ନାଟୋକୁ ଆମେରିକାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନି । ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୦୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ ଥିଲା। ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ତୈଳର କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଯାହା ଏସିଆ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଖାଦ୍ୟ, ସାର ଏବଂ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହିଲିୟମ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ୧୦ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସମେତ ୨୩ଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।

ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି

ସେପଟେ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜାପାନ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଇରାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହରମୁଜ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବହନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ “ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସ” କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଆମେ ଇରାନକୁ ତୁରନ୍ତ ମାଇନ୍ ବିଛାଇବା, ଡ୍ରୋନ୍-କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତାୟାତକୁ ବାଧା ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ।”

