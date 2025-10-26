ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଢିଲା ରାଗ, ପକେଇଲେ ଟାରିଫ୍ ବୋମା, ପଛରେ ଅଛି ଏହି କାରଣ

ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଢିଲା ରାଗ, ପକେଇଲେ ଟାରିଫ୍ ବୋମା

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଟାରିଫ୍ ବୋମା ପକେଇଛନ୍ତି । ଏଥର କିନ୍ତୁ ପାଳି ପଡିଛି କାନାଡାର । କାନାଡିୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୧୦% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ତେବେ ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ବିବାଦ ଭିତରେ ଏହି ନୂତନ ବିବାଦ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ନୂତନ ବିବାଦର ଆରମ୍ଭ ଏକ କାନାଡିୟ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାପନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋନାଲ୍ଡ ରେଗାନଙ୍କ ରେଡିଓ ଭାଷଣର ଅଂଶକୁ ବିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଭୁଲ ବିଜ୍ଞାପନ: ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡା ଉପରେ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଟାରିୟୋ ସରକାର ଆମେରିକାର ନୀତିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଗାନଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ବିକୃତ କରିଛନ୍ତି। କାନାଡା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ,…

ଫେସବୁକ୍ ସହ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କଲେ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ…

ରିଗାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗାନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛି ଯେ, ଏହା ବିନା ଅନୁମତିରେ ରିଗାନଙ୍କ ଭାଷଣର କିଛି ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କହିଛି ଯେ ରିଗାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ବିଷୟରେ ଥିଲା, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ।

ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛି ଶୁଳ୍କ: ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାନାଡାର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ୨୫% ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୧୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ, କାନାଡା ମଧ୍ୟ କମଳା ରସ, ମଦ, କଫି, ପୋଷାକ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ସମେତ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହାରିଭିତରେ ଏହି ନୂତନ ୧୦% ଶୁଳ୍କ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

 

You might also like More from author
More Stories

IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ,…

ଫେସବୁକ୍ ସହ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କଲେ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ…

ଭାରତର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହି ମୁସଲୀମ୍ ଦେଶରେ…

ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ୟୁଜର୍ସ ସାବଧାନ! ବିଦେଶୀଙ୍କ…

1 of 5,080