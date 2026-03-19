ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ… କତାର ଗ୍ୟାସ ହବ୍ ଉପରେ ଇରାନର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତେହେରାନ କତାରର ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (LNG) ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ସ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ।
ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି ଧ୍ୱଂସକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କତାରର LNG ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ତାହା କରିବେ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହି ସ୍ତରର ହିଂସାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଇରାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ; କିନ୍ତୁ, ଯଦି କତାରର LNG ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବି ନାହିଁ।”
କତାରର ଏନର୍ଜି କଣ କହିଲା:
ଏହି ଚେତାବନୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କତାର କହିଛି ଯେ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏଲଏନଜି ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ସରକାରୀ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀ କତାର ଏନର୍ଜି ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି।
ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।
ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ସ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର – ଯାହା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଇରାନ ଏବଂ କତାର ଦ୍ୱାରା ଅଂଶୀଦାର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କତାର ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା।
ତେହେରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କଣ କହିଲେ:
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ବିଶାଳ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ସ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକାର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କତାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ସ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।”
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିଶାଳ ସୁବିଧାର କେବଳ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନକୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ପୁଣି କତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।”