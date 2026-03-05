ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା! ୧୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏବେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଟ୍ରମ୍ପ ନେଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଏବେ ଫେରାଇବେ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଏକ କଠୋର ଆଇନଗତ ଆଘାତ ପାଇଛି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି।
ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଇତିହାସରେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଫେରସ୍ତ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରାଜୟ ନୁହେଁ; ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏହି ପୁରା ମାମଲା କ’ଣ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି:
ନ୍ୟୁୟର୍କର ଜଣେ ଫେଡେରାଲ୍ ବିଚାରପତି ରିଚାର୍ଡ ଇଟନ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅବୈଧ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ହକଦାର।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ୧୯୭୭ ମସିହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଆଇନ (IEEPA) ଅଧୀନରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଭାରୀ ଟିକସ ସହିତ ଜଡିତ।
ଗତ ମାସରେ, ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ।
ଏବେ, ବିଚାରପତି ଇଟନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫେରସ୍ତ କେବଳ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବା କିଛି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ରାଜକୋଷକୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି:
ଏହି କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା, ଆମେରିକା ସରକାର ଏହି ବିବାଦିତ ଶୁଳ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ୧୩୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା) ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ପରେ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ମିଶାଇଲେ, ମୋଟ ରିଫଣ୍ଡ ୧୭୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୧୬.୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଟେନେସିସ୍ଥିତ ଫିଲ୍ଟର ନିର୍ମାତା ଆଟମସ୍ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଆପିଲ୍ କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ:
କୋର୍ଟରେ ଏହି ରଣନୈତିକ ପରାଜୟ ପରେ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସି ନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଠୋର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲାଗୁ କରିଥିବା ନୂତନ ୧୦% ସାର୍ବଜନୀନ ଶୁଳ୍କକୁ ଏବେ ୧୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ବେସାନ୍ତଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନୂତନ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଗଠନ କେବଳ ୧୫୦ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ।
ପୁରୁଣା କଡ଼ା ନିୟମ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ କି:
ପୁରୁଣା ଶୁଳ୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଆଇନଗତ ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମାସ ସମୟ ଅଛି।
ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଧାରା ୩୦୧ ଏବଂ ଧାରା ୨୩୨ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।