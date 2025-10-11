ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୋମାରେ ସବୁ ଢୋ! ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ୧.୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା; ଚିନ୍ତାରେ ନିବେଶକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସକାଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଏକ ଟାରିଫ୍ ବୋମା ପକାଇଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏଥର ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦୦% ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କ୍ରିପ୍ଟୋ ବଜାର ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ବିଟକଏନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ନିବେଶକମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧.୭ଟ୍ରିଲିୟନରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ନଭେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଚୀନ ଉପରେ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫ୍ଟୱେର ଉପରେ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେହି ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଚୀନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୩୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛି, ଏବଂ ନୂତନ ଘୋଷଣା ମୋଟ ଶୁଳ୍କକୁ ୧୩୦% କୁ ଆଣିବ।
କ୍ରିପ୍ଟୋ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ: କ୍ରିପ୍ଟୋ ବଜାରରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ, ବିଟକଏନ୍ ଏବଂ ଇଥେରିୟମ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ବିଟକଏନ୍ ୧୦% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ $୧୧୦,୦୦୦ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସି $୧୧୩,୦୯୬ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ଏକ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି, ଇଥେରିୟମ୍ ୧୧.୨% ହ୍ରାସ ପାଇ $୩,୮୭୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। BNB, Solana, ଏବଂ XRP ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ୧୪% ରୁ ୧୮% ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
କ୍ରିପ୍ଟୋ ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଇଲା? ପ୍ରକୃତରେ, ଚୀନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅଟୋ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜି ଚୀନ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ଶୁଳ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ବଜାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ୍ରିପ୍ଟୋ ଖଣି। ନିବେଶକମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା କ୍ରିପ୍ଟୋ ଖଣି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ।