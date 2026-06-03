ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପୁଣି ଲଗାଇବେ ଟାରିଫ୍, ଲିଷ୍ଟରେ ଚୀନ-ବାଂଲାଦେଶ, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼
ଭାରତ ଉପରେ ପୁଣି ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ସମେତ ୬୦ଟି ଦେଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି (USTR) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଏହାକୁ ଆମେରିକୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।
ଏହି ବିକାଶ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
୬୦ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି (USTR) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ୧୯୭୪ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଇନର ଧାରା ୩୦୧ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ତଦନ୍ତ ପରେ, ଏହା ନିଷ୍କର୍ଷିତ ହୋଇଛି ଯେ ୬୦ ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ନୀତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
USTR ଅନୁଯାୟୀ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ ସହିତ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଆମଦାନୀକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରୋକିବାରେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
USTR ଏହି ବର୍ଗରେ ରଖିଥିବା ୫୪ଟି ଦେଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସାମିଲ ଅଛି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବାହାରିନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଚୀନ୍, ଜାପାନ, କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଭଳି ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଜାମିସନ ଗ୍ରୀୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମରେ ତିଆରି ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀ ରୋକିବାରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନୁଚିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।
ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ତଦନ୍ତର ନିଷ୍କର୍ଷ ଉପରେ ଆଧାର କରି, USTR ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।
ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ।
ବିପରୀତରେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କପଡ଼ା ଏବଂ ପୋଷାକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:
USTR କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ, ଏଜେନ୍ସି ଏହାର ନିଷ୍କର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
USTR କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ:
ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମରେ ତିଆରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଟକଣାର ଅଭାବ ଶ୍ରମ ଶୋଷଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ।
USTR ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଚିତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବଜାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବିକୃତ କରେ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହା ସହିତ, ଏହା ବିଦ୍ୟମାନ କଟକଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ:
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବଜାର ପ୍ରବେଶ, ଶୁଳ୍କ, ଡିଜିଟାଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା:
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ନୀତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ USTR ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ସତର୍କ କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ।
ହେଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିଛି ଯେ ଏହା ଏହାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଆମେରିକା ଏବେବି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇ ରହିଛି:
ବେଳେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ରହିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ୧୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଉଭୟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
ଜୁଲାଇ ୬ ସୁଦ୍ଧା ମଗାଯାଇଛି ମତାମତ:
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ USTR ଜୁଲାଇ ୬ ସୁଦ୍ଧା ଲିଖିତ ମତାମତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଜୁଲାଇ ୭ ରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଶୁଣାଣି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏଜେନ୍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଶୁଳ୍କ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେବେ ଧାରା ୩୦୧ ଅନୁଯାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ, ଆମଦାନୀ କୋଟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ।