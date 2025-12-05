ଅଧାରେ ରହିଯିବ ଆମେରିକା ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଝଟକା; ଏହି ୩୦ ଦେଶଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଆମେରିକାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି!

ଆମେରିକାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଉପରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଏହା ପରେ, ଆମେରିକାର ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଟି ନୋଏମ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ୧୯ଟି ଦେଶରୁ ୩୦ରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ନୋଏମ କେଉଁ ନୂତନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାରେ ଯୋଡାଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩୦ ଅତିକ୍ରମ କରିବ।

“ମୁଁ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ୩୦ରୁ ଅଧିକ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ନିରନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି,” ସେ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜର “ଦି ଇନଗ୍ରାହାମ ଆଙ୍ଗେଲ” ରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ।

କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ପଡ଼ିବେ: ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡାଯିବ ତାହା ନୋଏମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି କୌଣସି ଦେଶର ସରକାର ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଯଦି ସେହି ଦେଶ ଆମକୁ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା?”

ପୂର୍ବରୁ ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ୩୬ ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଏହି ତାଲିକାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୱାଶିଂଟନ, ଡି.ସି.ରେ ଦୁଇ ଜଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।

ନିୟମ କାହିଁକି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା: ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକା ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ଯାତ୍ରା କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଦେଶରୁ ପ୍ରବାସକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ କୌଣସି ଦେଶର ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ନଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ, ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଶରଣ ମାମଲା ଏବଂ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡର ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

୧୨ଟି ଦେଶକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା: ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ୧୨ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାତଟି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସୀମିତ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।

ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରୁ ଆମେରିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଟକଣା ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ଅଣ-ପ୍ରବାସୀ (ଯେପରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରୀ) ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

