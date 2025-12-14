ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବହିଲା ରକ୍ତ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ମୃତ; ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସଠିକ ସୂଚନା, ଆଉ ନାହିଁ ଆଗଭଳି ଦବଦବା!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ରୋଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସ୍ଥିତ ବ୍ରାଉନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଠାତ୍ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଠ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ମେୟର ବ୍ରେଟ ସ୍ମାଇଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ବ୍ରାଉନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସ କୋଠା ନିକଟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ବ୍ରାଉନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ’ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା: ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୪:୧୫ ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନୀରବ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ଏହାକୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଗୁଳିଚାଳନା ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଉପାୟ ଭାବରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

କିଛି ସମୟ ପରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଥିଲା ​​ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଫେରାର ଅଛି।

ଆକ୍ରମଣକାରୀ କିଏ:ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ପୋଲିସ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଟିମ୍ ଓ’ହାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଠାରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହୋପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ପରିଚୟପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅଜଣା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଏହାଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବୟାନ ଦେଖି ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଅଛି, ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ,” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି, କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।”

