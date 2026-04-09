ହର୍ମୁଜ୍ ନଖୋଲିଲେ ହେବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ, ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ପୁଣି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଇରାନ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ପୁଣି ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଳନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଇରାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ନିକଟରେ “ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି”; ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଦେଖାଯିବ ଯେ ଇରାନ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଚେତାବନୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର କଥିତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦର୍ଶାଇ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: “ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଳିଗୋଳା ପୁନର୍ବାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।”

“ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରକୃତ ଚୁକ୍ତିନାମା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଇରାନ ଚାରିପାଖରେ ମୁତୟନ ରହିବେ। ”

ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନକୁ ଧମକ:

ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୈଠକର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖପାତ୍ର କାରୋଲିନା ଲେଭିଟ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ, ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ଗାଲିବାଫ ବୈଠକର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଇରାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି:

ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇରାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାକଚି ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଇସ୍ରାଏଲ ବେରୁତରେ ଏକ ନରସଂହାର କରିଥିଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହା ଦେଖୁଛି।”

ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ଗାଲିବାଫ ଆମେରିକା ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଇରାନ ତାର ୟୁରାନିୟମ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛି।

