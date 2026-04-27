୩ ଦିନରେ ଉଡ଼ିଯିବ ଇରାନର ତେଲ ଭଣ୍ଡାର! ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଚେତାବନୀ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ ସେ ତେହେରାନକୁ (ଇରାନ) ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୱାଶିଂଟନ ପାଖରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅତି "ଭଲ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଇନ୍" ରହିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ୱାଶିଂଟନ: ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ (Middle East) ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ନୂଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (Crude Oil) ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମଗ୍ର ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଇରାନକୁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରକୁ ଅବରୋଧ (Blockade) କରି ରଖିଛି, ଯାହା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ରବିବାର ଦିନ ‘ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍’ (Fox News) କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ୭୯ ବର୍ଷୀୟ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ନେତା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ତେଲ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ଏବଂ ମାଟି ତଳେ “ଭିତରୁ ହିଁ ବିସ୍ଫୋରଣ” ହୋଇଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଫଳରେ ପରିଣାମ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର” ହେବ।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତେଲ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ସେହି ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ—କାରଣ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟେନର କିମ୍ବା ଜାହାଜରେ ଭରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି (ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଜାହାଜ ନାହିଁ)—ତେବେ ସେହି ଲାଇନ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଯାଏ।”

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ନିଜେ ନିଜେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏହାକୁ ପୂର୍ବପରି କେବେବି ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।”

ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେ ‘ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍’କୁ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ସେମାନେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଟେଲିଫୋନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।”

ନିଜର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକୋଫ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଥିଲେ। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଗଚି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ୍, ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସହାକ ଡାର୍ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ନିଜର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଇରାନ ତାହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ‘ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ (Strait of Hormuz) କୁ ମୁକ୍ତ କରୁ, ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ତେଲ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଇରାନ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ “ଅଯୌକ୍ତିକ” ବୋଲି କହିବା ସହ ଆମେରିକା ଜବରଦସ୍ତି ତା’ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି, ଯାହାର ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

